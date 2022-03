Tsihhanovskaja: Venemaa on Valgevene okupeerinud, kuid lihtrahvas toetab ukrainlasi

«Aastal 2022 on meie riik de facto sõjalise okupatsiooni all. Kui Ukraina langeb, ei ole Valgevenel Vene impeeriumis muud tulevikku peale orjuse, ja pole rahulikku tulevikku ka Euroopal,» ütles ta Leedu seimis Kalinowski foorumil.

«Küberpartisanid on tõkestanud Vene transpordi läbi raudteesüsteemide häkkimise. Kodanikud, sageli kõigest teismelised, annavad teada Vene vägede positsioonidest ja liikumisest Valgevenes. (...) Meie tõelised kangelased, Valgevene raudteelased, lõid vaid kaks päeva tagasi Valgevene-Ukraina raudteeühenduse täiesti rivist välja, nii et Vene varustust ei saanud Ukrainasse vedada,» märkis Tsihhanovskaja, lisades, et valgevenelased teevad nõnda vanglaohust hoolimata.