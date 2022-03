Pealtnägijad Mariupolist kinnitavad kui ühest suust, et tegu on maapealse põrguga. Pidevast pommitamisest ja blokaadist hoolimata keeldub linn Vene vägedele alistumast.

Venemaa sõjaväejuhatus hoiatas Ukraina võime, et neil on aega 21. märtsi hommikul kella viieni, et vastata kaheksale leheküljele nõudmistele, mille täitmise korral tagatakse humanitaarkolonni sisenemine linna ühes toidu, ravimite ja muude elutähtsate varudega. Ukraina võimude sõnul kujutasid nõudmised endast sisuliselt alistumist.