Euroopa Liit üritab korraldada ukraina lastele emakeelset haridust

Johansson kirjeldas eilset seisu pressikonverentsil: «Praeguseks on Ukrainast Euroopa Liitu pagenud 3,3 miljonit ukrainlast. Peaaegu kaks korda nii palju on sisepagulasi Ukrainas, mistap on tõenäoline, et nende arv, kes peavad Ukrainast põgenema, kasvab. Praeguse seisuga on suurim osa ELi jõudnuist läinud Poolasse – kaks miljonit pagulast, neist pooled lapsed.»