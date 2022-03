Bideni sõnul kaalub Putin bio- ja keemiarelvade kasutamist

Biden tõi välja, et Venemaa on hiljuti süüdistanud Ühendriike keemia- ja bioloogiliste relvade hoidmises Euroopas.

«Nad viitavad ka sellele, et Ukrainal olevat bio- ja keemiarelvad. See on selge märk, et ta kaalub ise nende mõlema kasutamist,» hoiatas president.