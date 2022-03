Ukraina kindralstaap: Vene väel on moona kolmeks päevaks

«Vaenlasel on olulisi muresid oma väe varustamisega. Olemasolevatel andmetel on Ukrainas tegutseval Vene okupatsiooniväel laske- ja toidumoona mitte rohkem kui kolmeks päevaks. Kütuse osas on olukord sarnane, seda täiendatakse tsisternautodega. Okupandid ei ole suutnud luua väerühma vajadustele vastavat torujuhet,» edastas peastaap Facebookis.

Samuti teatatakse, et viimase ööpäeva jooksul ei ole kaitsejõudude positsioonides ja tegevuse iseloomus olulisi muutusi toimunud. Sellegipoolest jätkasid Ukraina väeüksused ja teised kaitsejõudude osised rünnakuid vastase väerühmitustele, mis püüdsid hoida hõivatud positsioone ja mõnel pool saatis neid edu.

Pühapäeval tabasid Ukraina õhujõud ja õhutõrjeüksused rohkem kui üheksat vastase õhusihtmärki: üht lennukit, kuut drooni ja kaht helikopterit, allatulistatud rakettide arvu täpsustatakse. Lisaks anti lennukitega purustavaid lööke vaenlase varustuse ja elavjõu koondumisaladele, peeti õhulahinguid ja püüti õhusihtmärke. Viimase 24 tunni jooksul on täheldatud vaenlase lennukite tegevuse elavnemist.

Märgitakse, et Vene sissetungijad jätkavad Valgevene relvajõududes vihast kihutustööd, et need liituks Ukraina sõjaga.

«Sumõ oblastis Ohtõrka rajoonis tuvastati Vene sõjaväelaste allumatus. Umbes 300 sissetungijat keeldus täitmast lahingukäsku ja lahkus 70 tehnikaühikuga operatsiooni piirkonnast,» seisis teates.

Edastati, et vaenlane jätkab suure elavjõukaotuse tõttu Luganski oblasti ajutiselt okupeeritud aladel isehakanud Luganski rahvavabariigi kodanike mobiliseerimist. Märkimisväärne osa elanikkonnast ei toeta okupantide poliitikat, ei taha relvi haarata ja varjab end okupatsioonivõimude eest. Näib, et mobilisatsioon toimub kaootiliselt, mobiliseerituid ei jaotata erialati, enamikul puudub sõjaväeline eriala, sest nad ei ole kunagi ajateenistust läbinud. Lepingud sõlmitakse kodanikega, kel on Venemaa pass, neid, kellel on vaid pseudovabariigi pass, vormistatakse vabatahtlikeks.

Donetski ja Luganski suunal üritab vaenlane jätkuvalt edasi liikuda ja jalad alla saada, kuid edu ei saavuta.

Ukrainlased lõid tagasi 13 vaenlase rünnakut ja hävitasid 14 tanki, kaheksa jalaväe lahingumasinat, 2 MT-LB-d, kolm suurtükki ja neli sõidukit. Õhutõrjeüksused tabasid kaht vaenlase õhusihtmärki. Vaenlane kaotas umbes 300 meest.