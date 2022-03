Moldova kuulutab erapooletust Ukraina sõjas

«Valitsusele antud juriidiline mandaat on tagada Moldova erapooletus. See on põhiseaduses kirjas, kodanikud hääletasid selle poolt, see on raam, milles me töötame,» ütles Popescu usutluses EURACTIV-ile.

Küsimusele võimaliku ohu kohta Transnistria piirkonnast, kus paikneb Vene väerühm, ütles minister, et Moldova võimud ei näe Transnistrias sõjategevuse ettevalmistusi. «Lähtume sellest, et Moldova ei ole sõjaline sihtmärk ega näe põhjust, miks meid võiks rünnata. Samas on valitsus kohustatud valmistuma kõikideks stsenaariumideks, sealhulgas loomulikult ka halbadeks,» sõnas ta.

Ministri sõnul on Moldova suurim väljakutse praeguses olukorras põgenikevoog. «Mõistame, et Ukraina pingestumise jätkumisel tuleb olla valmis uueks pagulaste laineks. Kui sõjapiirkond läheneb Moldova piirile, on oht põgenikevoo järsuks ja mitmekordseks kasvuks,» ütles Popescu, lisades, et uus rändelaine võib tema riigile kaasa tuua dramaatilisemaid tagajärgi.

«Me vajame toetust (põgenike EL-i riikidesse) ümberpaigutamisel, oleme saanud selles küsimuses mõned ettepanekud. Samuti vajame tuge kohale jääda otsustanud inimeste abistamisel, see on riigile ja ühiskonnale märkimisväärne koorem,» teatas ta veel.