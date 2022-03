Politsei otsib Rootsi koolitapmise motiivi

Politseiülem Petra Stenkula ütles, et sündmuspaigalt konfiskeeriti mitu relva, mis ei olnud tulirelvad.

Uurijad püüavad nüüd välja selgitada, kas kahtlusalune võttis sihikule just need isikud või valis nad juhuslikult, ning kas tal oli kavas rünnata veel teisigi inimesi.

Ajalehe Aftonbladet teatel helistas arvatav ründaja ise päästeteenistusse, ütles, kus ta on ja et ta on relvad maha pannud. Ta tunnistas tapmise üles.