Täna on Kiievis erakordselt ilus ilm, aga ei pealinna elanikud ega üksikud külalised ei pääse poolteist ööpäeva kestva komandanditunni tõttu liikuma ning eeslinnadest kostuv lahingumüra ei lase unustada, et ilusast ilmast hoolimata jätkub paraku see hullumeelne sõda.