Kabulist põgenenud mees: «Me tahame lõimuda, kuid igalt poolt öeldakse ainult, et oota ja oota»

«Süsteemid on siin väga aeglased. Näiteks meil on vaja tugiisikut, meil on vaja perearsti, meil on vaja eesti keele kursuseid, laps lasteaeda või kooli saata ja praegu oleme üle 21 päeva lihtsalt oodanud ning mitte midagi pole juhtunud,» kurtis Ali.

Ali sõnul on raskusi tekitanud ka ühistranspordi kasutamine. «See on väga ilus süsteem ja see on tore, et Tallinnas on nii hea süsteem, kuid me ei tea, kuidas seda kasutada – me ei tea õiget meetodit ja lähenemist sellele,» nentis ta.

«Mu naine tahab keelekursustele minna, kuid need on nii kaugel Mustamäest, et sinna jõudmiseks tuleb lausa kaks korda bussi vahetada. Mu naine ei orienteeru nii hästi linnas kui mina ning mõnikord eksib ta ära ka poes käies. Lisaks ei tunne ta keelt, kultuuri ega ühistranspordi süsteemi.

Mehe sõnul läks tal pool aastat aega, et saada rahvusvaheline kaitse ning leida oma perele korter Tallinnas. Foto: Karl-Hendrik Pallo

Ma kirjutasin kirja Tartu Ülikooli keelekursustele, et palun saatke õpetaja mu naist koju õpetama või kas oleks võimalik käia Mustamäel keelt õppimas,» lisas mees.

Mehe sõnul on ta ka Mustamäe linnaosa valitsusega ühenduses olnud ning palunud tugiisiku abi. «Nad ütlesid, et palun oodake, ning nüüd oleme juba väga pikalt ka neid oodanud,» lausus Ali, lisades, et Mustamäe linnaosa valitsusest käisid küll kaks ametnikku juba nende koduse olukorraga tutvumas.

Ali räägib intervjuud andes inglise keeles, kuid vastab vahepeal ka aktsendita eesti keeles. Tema sõnul on see tänu eesti keele veebikursustele ja Facebooki grupile «Räägi minuga»: «Samas tahan ma ka füüsilistele kursustele minna ning mu naine, kes tahab täiesti algtasemelt alustada, vajab samuti just kohapeal toimuvaid keelekursuseid.»

Ali sõnul on nad ise sotsiaalsed ning neile meeldib suhelda, kuid eestlastega on raske kontakti luua ning kultuuriline erinevus on suur takistus.

Viimaste nädalate jooksul oleme vaid kolm korda päikest näinud, jumala pärast, kuidas see võimalik on?

«Kultuuriliselt tundub mulle, et eestlastele meeldib rohkem isekeskis olla, aga meile meeldib kogu aeg suhelda ja sõpradega olla,» tõi ta esile ning lisas: «Need on väljakutsed, kuid me peame kohanema siinse kultuuriga, sest me tahame siin elada ning me oleme vähemus.»

Šokina tõi Ali esile Eesti ilma: «Ausalt öeldes oleme masenduses, sest ilm on nii külm ja me ei ole ammu päikest näinud, kuid me armastame päikest. Viimaste nädalate jooksul oleme vaid kolm korda päikest näinud (intervjuu on tehtud veebruari lõpus – K.-H. P.), jumala pärast, kuidas see võimalik on?»

Ohtlik lahkumine Kabulist