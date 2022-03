Afganistani tüdrukud naasevad pärast Talibani keelu lõppu keskkooli

Talibani režiimi haridusministeerium teatas teisipäeval, et kolmapäeval taasavatakse koolid mitmes provintsis ja pealinnas Kabulis, kuid riigi lõunaosas Kandahari provintsis, mis on Talibani vaimne keskus, tehakse seda alles järgmisel kuul. Otsust ei põhjendatud.

Ministeerium väitis, et koolida taasavamine on olnud kogu aeg valitsuse eesmärk, ning kinnitas, et Taliban ei allu survele.