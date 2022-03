Vene telekanali Pariisi korrespondent pani ameti maha

Žanna Agalakova, kes oli paari aastakümne jooksul tuttav nägu Vene kodude tele-ekraanidel ja edastas uudiseid muu hulgas New Yorgist ja Pariisist, teatas varem sel kuul, et lahkub Ukraina sõja tõttu töölt.

Teisipäeval ütles Agalakova Pariisis organisatsiooni Piirideta Ajakirjanikud (RSF) korraldatud pressikonverentsil, et ei suutnud enam olla osa Vene riikliku telekanali «valedest ja manipulatsioonist».

«Ma tahan, et Vene inimesed mind kuulaksid ja saaksid teada, mis on propaganda ning lõpetaksid zombistumise,» ütles ta.

Agalakova sõnul kõhkles ta pikalt enne avalikkuse ette tulemist, kuid otsustas siis, et «pole teist valikut».

Ta möönis, et tegi karjääri jooksul palju kompromisse, kuid nimetas Venemaa sõda Ukrainas «punaseks jooneks».

Agalakova teatas eelmisel nädalal Instagrami videos lahkumisest Pervõi Kanalist, märkides, et kirjutas lahkumisavalduse juba 3. märtsil.

Ta kirjeldas meediasüsteemi, mis «esitab ainult Kremli vaatenurka».

«Meie uudised ei näita riiki, me ei näe Venemaad,» seletas ta. «Me ainult näeme riigi esimest meest, mida ta sööb, kellega kätt surub, me isegi näeme teda särgita. Kuid me ei tea, kas ta on abielus, kas tal on lapsi,» ütles Agalakova viitega president Vladimir Putinile.

Ta kritiseeris ka Vene riigimeediat, et see kirjeldab Venemaa vastaseid Ukrainas natsidena.

«Kui me kuuleme Venemaal sõna «nats», on meil ainult üks reaktsioon - hävitada. See on manipuleerimine, tohutu vale,» ütles Agalapova.

Ajakirjandusvabaduse aktivistid väljaspool Venemaad süüdistavad riigitelevisiooni rängalt moonutatud pildi maalimises sõjast, et säilitada toetust sellele, mida Kreml nimetab «sõjaliseks erioperatisooniks».

Agalakova ei ole ainus prominentne vene teleajakirjanik, kes on pannud ameti maha seoses Ukraina sõjaga, kuid seni pole olnud nende massilist lahkumist Venemaalt.

Telekanali NTV uudisteankur Lilja Gidejeva, kes töötas praegu energiahiiule Gazprom kuuluvas kanalis alates 2006. aastast, ütles, et pani ameti maha ja lahkus Venemaalt.

NTV kauaaegne korrespondent Brüsselis Vadim Glukser teatas samuti, et esitas lahkumisavalduse.

«Paljud ajakirjanikud, produtsendid või meedias töötavad inimesed mõtlevad nii nagu mina,» ütles Agalakova.