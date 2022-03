UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro 27. sõjapäevast: Venemaa tänased kaotused Ukrainas ületavad juba Afganistani sõja omi

7) Mariupolist on viimastel päevadel saanud ära liikuda tuhandeid inimesi, kuid umbes 300 tuhat jääb endiselt linna. Linnast on lahkunud viimased AP ajakirjanikud, kes jäädvustasid seal sõjakoledusi ning muuhulgas ka sünnitusmaja pommitamist. Ukraina väekontingent otsustas nad evakuatsioonikolonniga ära saata, et linna hõivamise korral ei kasutaks okupandid neid ära oma propaganda eesmärkidel.

Möödunud päeval on Venemaa okupatsioonivägi heitnud Mariupoli linnale taas kaks ülirasket lennukipommi. Linna kaitsjatel on õnnestunud hävitada mõned tankid ja võtta ründajatel ka trofeesid relvade näol. Vahepeal avaldati ka video eelmise päeva okupantide patrullkaatri põhjalaksmisest tankitõrjeraketi abil.

Mariupoli idaosas oli päeva varem videosid tšetšeeni võitlejatest, kes olesklesid kortermajade vahel. Vene okupatsioonivägede teiste üksuste poliitaktivistid on mures, et tšetšeenid võtavad sotsiaalmeedias kogu au endale, kuigi liiguvad kolmanda ešelonina kõigi taga. Venelastel endil polevat nimelt lubatud telefone kasutada, kuid habemega tik-tokerid tunnevad end filmides üsna vabalt.

Kuna Mariupoli osas on okupandid kõige rohkem edenenud, võib oletada, et sinna saadetakse ka kõikvõimalikud reservid, et proovida lähiajal linn täielikult ära võtta. Venemaa on paigutanud Aasovi mere kirdeossa hetkel kuni 4 suurt sõjalaeva Mariupolit ründava grupeeringu toetuseks. Ukraina enda inimesed ei pea võimalikuks linna loovutamist - selle vastu on kõnelnud nii poliitikud, linna kaitsjad kui ka kohalik magnaat Rinat Ahmetov, kelle tehase on venelased sodiks pommitanud. Puhtsõjaliselt pole see mingi aja möödudes välistatud, kui Ukrainal ei õnnestu sinna mingeid reserve juurde anda, sest erinevalt muudest linnadest asub Mariupol kahe grupeeringu vahel, mille logistikaahelaid ei sega miski. Küsimus on ainult elavjõu kvaliteedis, kes sinna peale tungib ja milliste kaotustega see sünnib. Võib oletada, et parimad dessantväelased on Mariupolis juba teeninud endale postuumsed medalid. Berliini võeti mitme brigaadi ühisel pingutusel. Mariupolis käib pigem torkimine ja hiilimine, mille käigus suudab Azov iga päev paarkümmend okupanti kangelaseks teha.

8) Raketirünnak Pavlogradile Dnepropetrovski oblastis võis kanda eesmärki lõigata Donbassi ja Mariupoli piirkond ära raudteeühendusest ülejäänud Ukrainaga - eriti läänepoolsema osaga. Pavlogradis pommitatid sodiks lõunapoolne jaam ning raudteerööpad. Tegu on siiski tagalaga ja vajadusel saavad ukrainlased selle ilmselt kiiresti korda teha. Teatud kättemaksuhõngu selles sammus on, kui meenutada alles eilset sissekannet Valgevenest suunduva raudtee rikkumise kohta.