Scholz: Putini pealetung Ukrainas on takerdunud

«Putini pealetung on takerdunud, hoolimata hävingust, mida ta päevast päeva toob,» ütles Scholz Saksa parlamendis.

Lääneriikide enneolematud sanktsioonid Venemaale toimivad ja kahjustavad Venemaa majandust, hoiatas ta.

«Aga see on alles algus, paljud rängad tagajärjed saavad ilmsiks alles eelolevatel nädalatel,» ütles Scholz ja hoiatas, et sanktsioonidega jätkatakse.

Putin peaks kuulda võtma tõde, et see sõda ei hävita mitte üksnes Ukrainat, vaid ka Venemaa tuleviku, soovitas ta.

Scholzi kinnitusel seisab Saksamaa Kiieviga, kuid ei toeta üleskutset, et NATO aitaks kehtestada Ukraina kohal lennukeelutsooni või saadaks riiki rahuvalveväed.

«Kui raske see ka ei oleks, me ei anna selles järele,» ütles kantsler ja selgitas, et Saksamaa ei saa riskida otsese sõjalise konfliktiga tuumariigi Venemaa ja NATO vahel.

Scholz ütles usutluses ajakirjale Die Zeit, et tal on Venemaa sissetungi lõpetamiseks peetavate kõneluste tulemuse osas idee, kuid oleks vastutustundetu sellest avalikult rääkida.

«Ukrainlaste imetlusväärne vastupanu on suurendanud Moskva ja Kiievi kokkuleppe väljavaateid», ütles Saksa kantsler.