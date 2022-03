NATO paigutab idatiivale neli uut lahingugruppi

«Eeldan, et juhid nõustuvad tugevdama NATO hoiakut kõigis valdkondades, suurendades oluliselt vägesid alliansi idaosas, nii maal, õhus kui ka merel,» ütles Stoltenberg ajakirjanikele enne neljapäeval peetavat erakorralist tippkohtumist.

Esimene samm on nelja uue NATO lahingugrupi paigutamine Bulgaariasse, Ungarisse, Rumeeniasse ja Slovakkiasse, märkis Stoltenberg.

Sel aastal on NATO saatnud idatiiva tugevdamiseks Balti riikidesse ja ka mujale Ida-Euroopas tuhandeid sõdureid ja lahingutehnikat.

NATO on seni tagasi lükanud Ukraina korduvad palved sekkuda sõjategevusse ning kehtestada lennukeelutsoon, millega aidata kaasa peatada Venemaa laastavate tagajärgedega sõjategevus. Allianss põhjendab vastuseisu asjaoluga, et selline otsus võib vedada neid relvakonflikti sisse ning sõda Ukrainas võib kergesti kanduda üle riigipiiride ning jõuda välja isegi tuumasõjani.

Siiski on liitlasriigid saatnud Kiievile ohtralt sõjalist abi, millega Ukraina relvajõud on suutnud üllatavalt hästi tõrjuda Vene väeüksuste pealetungi.

Kiiev on palunud relvastusabina ka märksa tõhusamaid õhutõrjesüsteeme ning sõjalennukeid ning neljapäevasest pöördumisest NATO tippkohtumisel oodatakse Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskõilt täiendavalt palvet lisaks kaitserelvastusele anda tema võitlejaile ka ründerelvastust.

«Ootan, et liitlased nõustuvad homme andma täiendavat tuge, sealhulgas küberjulgeolekuabi ja varustust, mis aitab Ukrainal end kaitsta keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude eest,» ütles Stoltenberg.

«Ma arvan, et see on reaalne oht,» ütles Biden ajakirjanikele, kui ta asus Valgest Majast teele Brüsseli poole.