Nagu viimasel ajal väga sagedasti, sadasid ka eile hommikul Vene vägede lõhkelaengud Kiievi äärelinna elamutele ja nende vahele. Mõneti häiriva detailina mõjub tõsiasi, et mõned laengud langesid Ukraina pealinna kesklinnast umbes viie kilomeetri kaugusel Nõvki elamurajoonis asuva Estonska tänava kanti. Kahjustused olid märkimisväärsed, inimohvreid seekord õnneks polnud.

Vanaproua Niina. Foto: Erik Prozes

«Paugud olid väga kõvad,» sõnab Estonska tänava korrusmaja kõrval jalga puhkav vanaproua Niina. Tema läheduses oleva maja kahjustused pole väga suured. Purunenud aknad ning üks maha langenud elektrikaabel kinnitavad juhtunut. Aga daam osutab üle tee paarikümne sammu kaugusel asuvale eramajade rajoonile. Seal on raskemad purustused.

Juba jalutavadki vastu kaks naist. «Üks laeng langes meie maja hoovi – võime näidata,» kutsuvad nad. Keset väikest hoovi on kraater, mille kõrvalt on plahvatus noore õunapuu juurelt murdnud ja eemale lennutatud. Pilbasteks on lennanud laste liivakast ning seal olnud mänguasjad, aknad on loomulikult katki, sein kaetud mullapuruga.

Katkised mänguasjad. Foto: Erik Prozes

«Nagu ma aru saan, üritasid okupandid niiviisi hävitada natse,» märgib üks naistest mürgiselt ning näitab peo peale korjatud metallist pommikilde, mis hoovis palju hävitustööd tegid. Õnneks olid selle maja lapsed varahommikuse rünnaku ajal eemal.

Nikolai ja tema ema oma kodumaja ees. Foto: Erik Prozes

Hoopis mujal elavad ka naabermaja hoovis plahvatusest tekkinud risu koristavad Nikolai ja tema vana ema. Ühel hetkel neile helistati, et teatada, mis on juhtunud. «Mu ema elas Kiievis üle eelmise suure sõja ja nüüd tuleb siis jälle sõjaaega kannatada,» mõtiskleb Nikolai. See on ta õe maja, mille hoovis nad plahvatuse tagajärgi koristavad.

Lõhkekeha killud kohaliku elaniku käes. Foto: Erik Prozes

Aknad ja raamid on lööklainest purud, seina on pommikillud uuristanud rohkelt auke. «No on täiesti selge, et kui Ukraina seda looma ei peata, siis on ta peagi teie kallal,» sõnab Nikolai, kui saab teada, et olen Eestist.

Kohalik elanik hävinud graaži juures, taamal lõhutud fassaad. Foto: Erik Prozes

Mõni maja edasi koristavad kaks noort inimest vaikides veel üht tabamuse saanud hoone hoovi. Täpsemalt öeldes sai pihta maja kõrval asunud tellistest garaaž, mis süttis põlema ning tulekahju omakorda rikkus kõik muu – piirdeaia, maja plastfassaadi, uhke varikatuse…