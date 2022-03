Luik ei usu, et Hiina tahaks end Venemaa uppuva laeva külge siduda

Millal tekkis NATOs mõte, et ­tuleks teha erakorraline tipp­kohtumine?

Usun, et umbes kaks nädalat tagasi otsustati, et paljugi vajab arutamist. Pole ju Venemaa valla päästetud sõja algusest saati füüsiliselt kohtutud. NATO on oluline transatlantiline konsultatsioonifoorum, kus saab käsitleda kõiki sõjaga seotud teemasid.

Praeguseks on täiesti selge, et venelased sellist ühist rinnet Ukraina kaitseks läänelt ei oodanud, aga ühtsus pole taevast alla sadanud, seda konsensust peab pidevalt uuesti looma. USA-l on siin võtmeroll.

Mida annab juurde selline erakorraline tippkohtumine?