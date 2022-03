Soul: Põhja-Korea katsetas mandritevahelist ballistilist raketti

ICBM-i väljatulistamine on üks kümmekonnast relvakatsetusest, mida Pyongyang on sel aastal korraldanud. Sellega rikkus Põhja-Korea autoritaarne liider Kim Jong-un ka rahvusvahelisele kogukonnale antud lubadust peatada mandritevaheliste ballistiliste rakettide testimine.

«See kujutab endast tõsist ohtu Korea poolsaarele, kogu piirkonnale ja rahvusvahelisele üldsusele,» ütles ta, lisades, et tegemist on ühtlasi ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide «selge rikkumisega», märkis Moon.

Jaapani kaitseminister Makoto Oniki ütles varem neljapäeval, et rakett kukkus pärastlõunal saareriigi põhjarannikust lääne pool erimajandustsoonis merre.

«Meie hetkeanalüüs viitab sellele, et ballistiline rakett lendas 71 minutit ning umbes kell 15.44 (Eesti aja järgi hommikul kell 8.44) kukkus vette Jaapani erimajandustsoonis Jaapani meres, Hokkaido saare Oshima poolsaarest umbes 150 kilomeetri kaugusel läänes,» sõnas Oniki.

«Arvestades, et ballistiline rakett lendas sedapuhku kõrgusel rohkem kui 6000 kilomeetrit, mis on palju kõrgemal kui Hwasong-15 ICBM, mis tulistati välja 2017. aasta novembris, siis tänane on usutavasti uus ICBM,» lisas minister.