Rootsi parlamendile rääkinud Zelenskõi hoiatas Venemaa ohu eest

See kehtib tema sõnul ka Rootsi kohta, mida lahutab Venemaast vaid meri. Oma kõnes tõstis ta esile eelkõige Gotlandi saare ja rõhutas, et Ukraina võitleb nüüd kogu Euroopa eest.

«Vene propagandistid arutavad juba eetris, telesaadetes, kuidas Venemaa okupeerib Gotlandi ja kuidas nad seda tulevikus aastakümneid oma kontrolli all hoiavad,» lisas ta.

«Nad arvavad, et sinna oleks mugav paigutada õhutõrjesüsteemid ja baasid, et katta pealetungi Balti riikidele.»

«Venemaa läks Ukraina vastu sõtta, sest tahab Euroopas edasi liikuda, tahab hävitada vabaduse Euroopas. See on Euroopa julgeoleku- ja kaitsesüsteemile fundamentaalne väljakutse,» lausus ta.

«Kui Ukraina end ei kaitse, siis see tähendaks, et kaob kõik, mida meie ja teie väärtustame,» märkis Zelenskõi, tänades samas Rootsit sõjalise abi eest.

«Pole juhus, et nii Ukraina kui ka Rootsi lipud on värvilt sini-kollased, sest me mõlemad kaitseme vabadust, õiglust ja kõigi inimeste võrdset kohtlemist,» ütles president.