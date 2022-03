Hiina nimetab NATO väiteid Venemaa toetamisest desinformatsiooniks

Hiina on keeldunud seni hukka mõistma oma lähedase liitlase Venemaa verist invasiooni Ukrainasse ning jäänud paljudest maha ka sõjast räsitud riigile humanitaarabi andmisel.

Stoltenberg süüdistas kolmapäeval Hiinat Venemaa poliitilises toetamises ajal, mil see ründab Ukrainat ning hoiatas Pekingit Moskvale materiaalse toetuse andmise eest.

«Hiina on toetanud Venemaad poliitiliselt, levitades sealjuures ilmselgeid valesid ja desinformatsiooni ning liitlased on mures, et Hiina võib Venemaa sissetungi materiaalselt toetada,» ütles Stoltenberg enne erakorralist NATO tippkohtumist neljapäeval.

«Ma eeldan, et liidrid kutsuvad Hiinat täitma oma kohustusi ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena, hoiduma Venemaa sõjategevuse toetamisest ja ühinema ülejäänud maailmaga, mis kutsub koheselt ja rahumeelselt seda sõda lõpetama.»

Ent Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin ütles, et «süüdistada Hiinat valeinfo levitamises Ukrainaga seoses on iseenesest desinformatsioon».

«Hiina positsioon on kooskõlas enamiku riikide soovidega... kõik alusetud süüdistused ja kahtlustused Hiina vastu alistatakse,» ütles ta rutiinse briifimise käigus neljapäeval.

«Oleme alati olnud seisukohal, et Ukraina peaks muutuma sillaks Ida ja Lääne vahel, selmet olla suurvõimude vahelise mängu rindejoonel,» lausus Wang.

Kuu ajaga on sõjategevus Ukrainas sundinud kodust põgenema kümme miljonit inimest, kellest ÜRO andmetel on 3,6 miljonit pagenud üle piiri. Sõjas on hukkunud üle 970 tsiviilisiku ning see on vallandanud seninägematud sanktsioonid Venemaa vastu, halvates selle majanduse.

USA ametnike väitel on Hiina andnud märku soovist osutada sõjalist ja majanduslikku abi hoopis Venemaale. Ühendriigid on hoiatanud, et jälgivad tähelepanelikult, kas Peking ei anna Moskvale relvi.