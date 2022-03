London kehtestas sanktsioonid veel 59 Vene firmale ja eraisikule

Valitsuse kohaselt on varade külmutamise nimekirjas 33 eraisikut ja 26 ettevõtet, aga ka kuus muud ühendust, mis on seotud Valgevene režiimiga.

London on sellega koos viimastel nädalatel kehtestanud sanktsioonid enam kui tuhande Venemaa ja Valgevene kodaniku ja ettevõtte vastu.

Uues nimekirjas on naftamagnaat Jevgeni Švidler, Tinkoff panga asutaja Oleg Tinkov, Sberbanga tegevjuht German Gref ning välisminister Sergei Lavrovi kasutütar Polina Kovaljova.

Ukraina linna Melitopoli Moskvast pukki upitatud linnapea Galina Daniltšenko on esimene Londoni sanktsioonide nimekirja liidetud isik, kes teeb hetkel koostööd Vene väega Ukrainas.

Suurbritannia võttis sihikule veel kuus panka, aga ka Venemaa Raudtee, kaitsealase ettevõtte Kronštadt, mis on Vene droonide peamine tootja, ning teemandihiiu Alrosa, selgub välisministeeriumi teatest.

Sanktsioonide nimekirjas on ka Vene palgasõdureid koondav erasõjafirma Wagner Grupp, mis on olnud alates 2014. aastast aktiivne ja osalenud Kremli teisteski konfliktikolletes ning millele andis väidetavalt isiklikult Vene president Vladimir Putin korralduse mõrvata Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi.

«Need oligarhid, ettevõtted ja palgatud kõrilõikajad on kaasosalised süütute tsiviilisikute tapmises ning on õige, et nad peavad selle eest maksma,» ütles välisminister Liz Truss avalduses.