Vene ajakirjanike liit süüdistab YouTube'i Venemaal tsensuuris

Solovjov lisas, et liit esitab vastava palve nii Venemaa prokuröridele, välisministeeriumile kui ka riiklikule meediajärelevalveametile Roskomnadzor.

Eraldi teatas neljapäeval Venemaa suurim meedia holding-kompanii ja riikliku energiahiiu Gazprom tütarettevõte Gazprom-Media, et YouTube on eemaldanud oma platvormilt kaks nende kanalit, TNT ja NTV.

«YouTube'i otsus blokeerida neid miljonitele jälgijatele on tulnud täieliku üllatusena,» teatas Gazprom-Media oma Telegram-kontol, nimetades YouTube'i samme «poliitiliselt kallutatuks» ning «meie vaatajate huve rikkuvaiks».

Riiklik meediagrupp Rossija Segodnja ütles, et nende uudisteagentuur Sputnik, mis on Euroopa Liidus saanud oma programmi edastamise keelu, võeti samuti YouTube'ist maha. Grupi pressiesindaja sõnul on Sputniku kõik 32 erikeelset ressurssi blokeeritud.