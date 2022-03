G7 lubab teha kõik Putini vastutusele võtmiseks

G7 kinnitas samuti, et ei kanna vimma vene rahva vastu ning rõhutas, et Ukrainasse tungimises on süüdi president Vladimir Putin ja tema toetajad.

«Teadku vene rahvas, et me ei kanna nende vastu vimma,» ütlesid G7 liidrid Brüsseli tippkohtumise avalduses.

«President Putin, tema valitsus ja toetajad, seal hulgas Lukašenko režiim Valgevenes on need, kes sõja ja selle tagajärjed venelastele peale sunnivad ja nende otsus on see, mis määrib vene rahva ajaloo.»