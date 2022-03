Ükski NATO maa ei soovi Ukrainas sõtta sekkuda

«Ma ootasin huviga – ajakirjandusest oli ju kuulda, et sellised ettepanekud on –, aga laua taga arutleti hoopis selle üle, mida NATO saaks teha ühelt poolt selleks, et veelgi enam Ukrainat aidata, teiselt poolt seda, mis puudutab meie enda kaitse tugevdamist. Eriti just idatiival,» rääkis peaminister.