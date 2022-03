Igor Taro 29. sõjapäevast: Vene väed on lükatud Kiievist kümnete kilomeetrite kaugusele

Kiievi piirkonnas on hoo sisse saanud okupantide desinfitseerimise erioperatsioon, millega on oht pealinnale ida poolt kümnete kilomeetrite kaugusele nihutatud ning loodes on tekkinud eeldused lähemate Vene okupantide üksuste äralõikamiseks, kirjutab Igor Taro regulaarselt sotsiaalmeedias ilmuvas ülevaates.