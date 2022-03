Suri ultranatsionalistlik Vene poliitik Vladimir Žirinovski

«Vladimir Žirinovski suri täna kell 10.45. Poliitik veetis viimase päeva koomas,» teatas Mash.

Žirinovski oli 76-aastane.

Vene riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin teatas täna, et Žirinovski ei ole surnud, vaid viibib väga raskes seisundis haiglas, vahendab TASS.

Poliitik toimetati veebruari keskpaigas tõsiste kopsukahjustustega haiglasse pärast seda, kui ta oli koroonaviirusega nakatunud.

Palvele kommenteerida sotsiaalmeedias levivaid teateid, et LDPR-i liidril on kopsud kahjustatud 50–75 protsendi ulatuses, vastas allikas toona: «Jah, kopsukahjustus on tõsine.»

Telejaam Dožd teatas, et Žirinovski hingas hingamisaparaadi abil.

Žirinovski ütles detsembris Komsomolskaja Pravdale, et ta on juba kaheksa korda ennast Covid-19 vastu vaktsineerinud.

«Ma ei soovi, et see mind puudutaks, seega tegin kaheksa süsti ja ei jäänudki haigeks. Võib-olla kui ma oleks neli süsti teinud, siis oleksin haigestunud, kes teab? Maksimaalne periood dooside vahel on kuus kuud, neli on parem, mina teen kaks,» selgitas poliitik, lisades, et ta kasutas Venemaa Sputnik V ja KoviVaci vaktsiine.

Žirinovski sündis 1946. aasta 25. aprillil Almatõs Kasahhi NSVs. Kuni 1964. aastani kandis ta isa perekonnanime Eidelstein. Žirinovski isa oli juudi päritolu, ema venelanna.

1981. aastal asutas Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei, mille juht oli oma surmani.

1991. aasta Venemaa presidendivalimistel tegi ta Boriss Jeltsini ja Nikolai Rõžkovi järel kolmanda tulemuse, kogudes 7,81 protsenti häältest.

Žirinovski kandideeris ka 2008. aasta presidendivalimistel, mil teatas: «Presidendiks saades vaatan ma piiri üle. Praegu peate te rahul olema, et president on Putin, tema teid ei puutu. Tulevikus on Eestis vaid kaks linna – Tallinn ja Pärnu. Aga Tartust saab Jurjev.»