Väited Žirinovski surmast lükati ümber

Vene tervishoiuministeerium tõrjus täna kuuldusi liberaaldemokraatliku partei liidri surmast.

«Vladimir Žirinovski seisund on stabiilne,» väitis ministeerium.

Vene riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin kinnitas samuti, et Žirinovski on elus, kuid möönis, et ta on raskes seisundis.

RIA Novosti andmetel teatas 75-aastase Žirinovski surmast senaator Aleksandr Pronjuškin.

Pronjuškin ise kustutas vahetult pärast teate avaldamist oma Telegrami kanalis postituse ja eitas teavet. «Vabandan Vladimir Volfovitš Žirinovski kohta kinnitamata teabe avaldamise pärast minu kanalis. Postitus on kustutatud, avaldamisega seotud isikud võetakse vastutusele,» kirjutatakse uues teates.

Volodin andis mõista, et Pronjuškin tuleks väärinformatsiooni levitamise eest vastutusele võtta.

Žirinovski toimetati veebruari keskpaigas tõsiste kopsukahjustustega haiglasse pärast seda, kui ta oli koroonaviirusega nakatunud.

Palvele kommenteerida sotsiaalmeedias levivaid teateid, et LDPR-i liidril on kopsud kahjustatud 50–75 protsendi ulatuses, vastas allikas toona: «Jah, kopsukahjustus on tõsine.»

Telejaam Dožd teatas, et Žirinovski hingas hingamisaparaadi abil.

Žirinovski ütles detsembris Komsomolskaja Pravdale, et ta on juba kaheksa korda ennast Covid-19 vastu vaktsineerinud.