Meedia: Erdoğan palub Putinil olla rahu arhitekt

Erdoğani sõnul näib, et Venemaa ja Ukraina on jõudnud kokkuleppele neljas kuuest läbirääkimisteemast: Ukraina eemaldumises NATO-st, vene keele kasutamises Ukrainas, desareerimises ja julgeolekutagatistes.

«Loomulikult on Ukraina riik. Pole mõeldav, et (Kiiev) nõustub algusest lõpuni desarmeerimisega, aga Ukraina pool on öelnud, et võib teha mõningaid kompromisse,» ütles ta.