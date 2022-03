USA ja EL sõlmisid uue isikuandmete edastamise kokkuleppe

Euroopa Liidu aktivistid on esitanud USA tehnoloogiahiidude vastu rea hagisid, tundes muret USA julgeolekuteenistuste võime pärast pääseda ligi eurooplaste isikuandmetele.

Nüüdne lepe on kolmas omalaadne. Eelmised kaks kuulutati kohtuhagide järel kehtetuks, kui leiti, et need rikuvad EL-i kodanike põhiõiguseid.