ÜRO: kümneid Ukraina ajakirjanikke on kinni peetud ja ära viidud

Alates Venemaa sissetungist on ÜRO andmetel meelevaldselt vahistatud ja vägisi teadmata kohta viidud 22 Ukraina ametiisikut, kellest 13 on hiljem vabastatud.

Neist kõige tuntum lugu puudutab Melitopoli linnapead Ivan Fjodorovi, keda Vene okupatsiooniväed mitu päeva kinni pidasid ja siis ta vabastasid.

ÜRO missiooni juht Matilda Bogner ütles, et sellised teod on Venemaa okupeeritud aladel tavapärased.

«Vene Föderatsiooni vägedel on tava inimesi kinni pidada, teavitamata sugulasi või teisi sellest, kuhu nad inimesed viivad,» rääkis ta Genfis kogunenud ajakirjanikele videosilla vahendusel, olles ise Lääne-Ukrainas Užgorodis.

«Mõnel juhul näib see olevat pantvangivõtmise erivorm,» lisas ta.

Bogneri teatel on kinni peetud 15 ajakirjanikku ja kodanikuühiskonna aktivisti, kes Venemaa sissetungi valjuhäälselt kritiseerisid. Nüüd üritavad ÜRO töötajad kontrollida teateid, et viis ajakirjanikku ja kolm aktivisti on vahepeal vabastatud, kuid ülejäänute asukoht on teadmata.

Seitse ajakirjanikku on tapetud alates sissetungi algusest 24. veebruaril.

ÜRO inimõiguste büroo on kindlaks teinud 1081 tsiviilisiku tapmise, kelle hulgas on 93 last. Tegelikkuses on aga ohvrite arv ilmselt väga palju suurem.

Bogneri sõnul pole neil õnnestunud kindlaks teha, kui paljud inimesed on hukkunud sissepiiratud Mariupolis. Linnavõimude hinnangul on seal tapetud üle 2000 inimese ning ainuüksi teatris, kuhu tsiviilelanikud pommitamise eest varjusid, on kardetavalt tapetud 300 inimest.

ÜRO-l puudub linnale ligipääs, kuid satelliidifotode järgi on seal näha massihaudu, millest ühes on umbes 200 surnukeha. Praegu ei saa aga kindlaks teha, kas kõik maetud olid tsiviilisikud või kas nende surm oli vahetult seotud konfliktiga.