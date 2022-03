Vene relvajõudude sõnul keskendutakse nüüd Donbassi «vabastamisele»

«Operatsiooni esimese etapi peamised ülesanded on täidetud,» ütles Vene relvajõudude kindralstaabi operatiivpeavalitsuse ülem Sergei Rudskoi.

«Ukraina relvajõudude lahingupotentsiaali on märkimisväärses ulatuses kahandatud, mis võimaldab (meil), ma rõhutan taas, keskenduda meie peamistele eesmärkidele, milleks on Donbassi vabastamine.»

Vene väed on Ukraina õhujõud ja õhutõrjesüsteemid, aga ka mereväe «praktiliselt» hävitanud, ütles Rudskoi.

Ta lisas, et Vene armee ei välista rünnakuid linnade vastu, ehkki algul seda tema väitel plaanis ei olnud.

«Algselt ei plaaninud me neile tormi joosta, et vältida hävingut ja minimeerida kahjusid personali ja tsiviilelanike seas,» rääkis ta ajakirjanikele, lisades, et ehkki linnade ründamist ei välistata, keskendutakse «Donbassi vabastamisele».