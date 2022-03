REPORTAAŽ ⟩ Arkadi Babtšenko: sõja ja rahu vahel

Pagan võtaks, see on omaette põrgu. Kaalumine. Piirikontroll. Toll. Röntgen. Röntgen, kurwa! Kõik see võtab kohutavalt aega ja on väga tüütu. Ja kirsiks tordil on depositaarium.

Depositaarium, tuleb välja, on sihuke asi, et kui sa sõitsid EList välja, siis selleks, et sinna naasta, pead oma vara uuesti deklareerima. Kurat. Mul on Land Cruiser. Selles on kümne tuhande eest kaupa. Ja mul on vaja tasuda pooleteise tuhande eest tollimaksu.

«Poisid, tuleb midagi teha,» räägin. «Saate aru, mu Eesti sõber Tõnu ostis auto, minu Poola sõber Rodion värvis selle üle ja remontis ära. Pani meditsiinitarbeid tuubil täis. Ise ma pole kohalik. Olin viimas autot Harkivisse. Seda oodatakse seal, aga mul pole viisat.» Praegu kirjutan ja mõtlen, et kui idiootlikud olukorrad võivad sfääride piiril tekkida. Sõja ja rahu piiril. Seal, kus puutuvad kokku kaks paralleeluniversumit. Mul on vaja viisat sõtta. Viisat. Või okupandi passi. Seda juba ise välja ei mõtle.

«Poisid,» räägin mina. «Ma ei saa ju autot lahti pakkida, sorteerida, deklareerida iga salvrätikut, uuesti kokku pakkida ja maksta selle eest poolteist tuhat. Parem mõtleme midagi välja!»

Poolakad on lahedad. Poolakad on uskumatud. See on tõesti vennalik rahvas. «Okei,» ütlevad nad. «Oota siin. Otsige asendajat. Võid elada siin, pagasiaidas, parklas.»

Asendaja on, seisab näe sealpool piiri. Aga on üks probleem. Mehi vanuses 18-60 riigist välja ei lasta. Kurrwaaa……

Kuni sõitsin Ukrainasse. Nagu veok. Kuni käis asjaajamine piirivalvurite ja SBU-ga. Kuni sõitsin välja. Nagu veok. Kuni otsiti naisterahvast-asendajat. Kuni ta sõitis. Kuni ületas piiri. Kuni viidi ta Poolast tagasi. Poolakad on uskumatud. Aitasid ka selles. Lükkasid tara lahti, astu sisse, ütlesid nad. Ainult mitte kellelgi sõnakestki. Nägemiseni. Seni on kõik.

Ühesõnaga, kaks ööpäeva elasin autos. Kahe maailma vahel. Pagasiaidas. Röntgenläbivaatuse juures. Depositaariumiplatsil. Te ju teate, et piiril peldikuid pole, eks? Tom Hanks ja «Terminal».

On öö. Külm. Tuul puhub ka kontidest läbi. Vabatahtlikud, kes on mähitud vatijopedesse, keedavad teed ja suppi. Telkides soojendavad end naised ja lapsed. Minust voolab mööda lõputu inimvool. Inimesed, inimesed, inimesed… Autod, bussid. Sildid «Lapsed». Ukraina lipud. Abi liigub sinna, tühjad veokid veerevad tagasi. Need laaditakse täis ja sõidavad uuesti sinna. See konveier töötab vahetpidamata juba kolm nädalat. Ka inimjõgi voolab pidevalt. Lapsed, lapsed, lapsed. Mida sa, värdjas, oled küll teinud. Elajas.

Aga sigaretid on. Vett ka. Ja kolm ööpäeva võib vabalt söömata olla. On isegi parem mitte õgida. Ehkki olen kõverdunud asendis, pole tualetti tarvis. Kõik on okei.