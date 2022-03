Niinistö: NATO liikmesuse suurim kasu Soomele on ennetav mõju

«Piisav julgeolek on selline, mille puhul me soomlased võime tunda, et ohtu ei ole ega tule,» ütles president.

Ta lisas, et sellega liitub kuvandi küsimus ehk missugusena nähakse Soomet väljaspoolt. «Kas ka maailmas saadakse aru, et Soome on turvaline koht, kui ta on sellise otsuse langetanud.»

Niinistö arvates oleks Soome suurim kasu NATO-ga liitumisest ennetav mõju.

«Teiste sõnadega, et Venemaa ei hakka seda proovima. Minu arvates on see selgelt tähtsaim tegur. Teine tegur on mainepool, mis aga tugevdab märgatavalt Soome positsiooni,» ütles Niinistö.

NATO liikmesusest suuremat julgeolekut ei ole kusagilt võtta, tõdes ta. «Sellest suuremat ei ole olemas.»

Niinistö arvates jaguneb maailm tulevikus kindlamalt kahte leeri ja nende võimalused, kes kummassegi leeri ei kuulu, hakkavad ahenema.

Venemaa on öelnud, et Soome ja Rootsi NATO-ga liitumine muudaks sõjalispoliitilist olukorda ja nõuaks vastusamme.

«Neid vastusamme tuleb muidugi võimalikult hästi ette kujutada. Seda tööd juba tehakse. Olen pidanud vältimatuks, et parlament teaks põhjalikult, millised need võimalikud vastusammud on ja milline oleks meie vastus neile,» ütles Niinistö.

Kindlasti suurendaks liikmesus pingeid Soome ja Venemaa piiril, arvab president. Selle tulemuseks võivad olla piiririkkumised ja mitmesugused hübriidrünnakud.