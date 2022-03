Biden nimetas Putinit Varssavis lihunikuks

Kui kohtumisel pagulastega küsiti Bidenilt, mida ta Putinist arvab, siis vastas president otsekoheselt: «Ta on lihunik». Ta ütles ka, et lapsed palusid tal palvetada nende Ukrainasse võitlema jäänud meessoost sugulaste eest.

«Mäletan, mis tunne see on, kui sul on keegi sõjatsoonis ja sa tõused igal hommikul üles ja imestad, sa lihtsalt mõtled, sa palvetad, et sa seda telefonikõnet ei saaks,» rääkis Biden, kelle poeg Beau teenis Iraagis, enne kui ta ajukasvaja tõttu suri.

Biden kohtus laupäeval Varssavis kahe Ukraina ministriga; tegemist oli esimese silmast silma kohtumisega USA presidendi ja Kiievi tippjuhtide vahel alates Venemaa sissetungist Ukrainasse.

Välisministri Dmõtro Kuleba ja kaitseministri Oleksii Reznikovi sõitu Ukrainast välja võib võtta märgina ukrainlaste kasvavast enesekindlusest sõjas Vene vägede vastu.

Kohtumine leidis aset Varssavi kesklinnas Marriotti hotellis, mis asub asub otse raudteejaama vastas, kuhu on alates sõja algusest pidevalt saabunud Ukraina sõjapõgenikud.

Alates sõja algusest on Ukrainast põgenenud üle 3,7 miljoni inimese, kellest kaks miljonit on Poolas. Varem sel nädalal teatas USA valmisolekust vastu võtta 100 000 põgenikku.

Koos Bideniga olid kohtumisel Ukraina ministritega USA välisminister Antony Blinken ning kaitseminister Lloyd Austin.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price ütles ajakirjanikele, et kõne all oli Ühendriikide vankumatu pühendumine Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

Blinken ja Austin lubasid Ukrainale jätkuvat abi humanitaaralal ning julgeoleku- ja majandusvaldkonnas.

Bideni viimane kohtumine Kulebaga toimus 22. veebruaril Washingtonis, kui Venemaa sissetungini jäi veel kaks päeva. Vahepeal kohtusid välisministrid Kuleba ja Blinken 5. märtsil Poola-Ukraina piiril.

Nüüdsel kohtumisel andis Kuleba Bidenile üle Poola piiri lähedal Javorivis rahvusvahelist väljaõppekeskust tabanud Vene raketi fragmendi.

«Ukrainlaste ja lääneriikide, eriti USA, võitmatu iseloom on meie võidu retsept,» rääkis Kuleba kohtumise järel. Ta märkis ka, et kohtumisel arutati uusi sanktsioone, mis tuleks Venemaale kehtestada ning seda, kuidas olemasolevaid sanktsioone tõhusalt rakendada.

Kohtumise järel Ukraina ministritega kohtus Biden Poola presidendipalees president Andrzej Dudaga.

Duda nimetas Poolasse saabunud sõjapõgenikke «külalisteks». «Me ei taha neid pagulasteks nimetada. Nad on meie külalised, meie vennad, meie naabrid Ukrainast, kes on täna väga raskes olukorras,» rääkis Poola president.

Biden ütles kohtumisel, et NATO sõjalise alliansi kollektiivne kaitse on USA jaoks «püha kohustus».

«Te saate sellele loota... Teie ja meie vabaduse nimel,» kinnitas USA juht Dudale, kes märkis, et poolakatel on suur ohutunne seoses konfliktiga naaberriigis Ukrainas.

Biden leidis ka, et Venemaa president tegi panuse NATO lõhenemisele. «Kuid ta pole seda suutnud. Oleme kõik koos püsinud.»

Päev varem rääkis Biden Poolas viibivate USA sõduritega, kes paiknevad Ukraina piiri lähedal Rzeszówis, samuti abitöötajatega, kes võtavad vastu sõjapõgenikke.

USA president kiitis ukrainlasi selgroo näitamise eest Vene sissetungi puhul ning võrdles nende vastupanu Tiananmeni väljaku protestijatega Hiinas 1989. aastal.

«Kui meenutada, mis juhtus Tiananmeni väljakul, siis see on Tiananmeni väljak ruudus,» ütles ta.

Sõdurite ees viitas Biden Vene presidendile Vladimir Putinile kui mehele, «kes minu arvates on ausalt öelda sõjakurjategija». Ta lisas, et arvatavasti on see hinnang vastavuses ka õigusliku määratlusega.

Sõjaväelastele kõneldes rõhutas president, et nad asuvad autokraatia ja demokraatia vahelise võitluse keskmes ja see, mida nad teevad on tõeliselt tulemusrikas.

USA presidendi sõnul soovinuks ta näha sõjast põhjustatud laastamistööd oma silmaga, kuid «nad ei lase mind, ilmselt arusaadavatel põhjustel, üle piiri».