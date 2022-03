Kaks Saksa liidumaad kriminaliseerisid Vene sõjasümboli «Z» kasutamise

«Mulle on arusaamatu, kuidas seda sümbolit »Z« sai meie riigis kasutada selle kuriteo heakskiitmiseks,» rääkis Alam-Saksimaa siseminister Boris Pistorius.

«Z» pole kirillitsa, vaid ladina tähestiku täht. Kui seda kasutati Vene sõjaväeautode tähistamiseks Ukrainas, võis esialgu jääda mulje, et sellega püüti neid eristada Ukraina masinatest.

Kuid seejärel muutus märk üldlevinuks Moskvas sõitvatel autodel, sõjatoetajate riietusel ja Vene interneti meediaprofiilidel ning oli näha, et Vene võimud ergutavad seda kasutama.

Ka Alam-Saksimaal on näiteid selle sümboli kasutamisest, kinnitas siseministeerium.

Baieri justiitsminister Georg Eisenreich märkis, et sõnavabadus on «suur väärtus», aga see lõpeb seal, kus kriminaalseadusandlus algab.