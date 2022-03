Biden Putini kohta: jumala eest, see mees ei tohi võimule jääda

«Ärgu olgu mingit kahtlust, et see sõda on juba praegu olnud Venemaa jaoks strateegiline äpardus,» ütles Biden Varssavi kuningalossis peetud kõnes.

Varssavi kuningalossis peetud kõnes ütles Biden, et Venemaa on kägistanud demokraatiat ja püüdnud seda teha ka mujal maailmas. Ukrainlastele kinnitas Biden: «Oleme teiega. Punkt.»

Biden hoiatas Venemaad, et see ei astuks tolli võrragi NATO territooriumile. «Ärge mõelge isegi tolli võrra NATO territooriumile astuda,» hoiatas Biden Varssavi kuningalossis peetud kõnes ja kinnitas, et alliansi liikmetel on püha kohus kaitsta oma territooriumi «meie kollektiivse väe täie jõuga».