Truss: ÜK sanktsioone Moskva vastu võidakse tühistada pärast rahu

«Sanktsioonid peaksid lõppema ainult täieliku relvarahu ja (vägede) lahkumisega, aga ka kohustusega, et mingit agressiooni enam ei toimu,» ütles Truss intervjuus ajalehele Sunday Telegraph.

London on kehtestanud sanktsioonid rohkem kui 1000 Vene ja Valgevene kodanikule ja firmale.

Ja samuti on võimalus sanktsioone uuesti kehtestada, kui tulevikus esineb agressiooni, ütles Truss.

Briti välisministri sõnul on Venemaa allkirjastanud mitu kokkulepet, mis on hiljem täitmata jäetud. Sellisel korral on vaja «kõvasid hoobasid».