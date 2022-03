See on Venemaa jaoks katastroof. Esmajärjekorras moraalne katastroof, sest see on agressioon, mida alustas mitte mingi suvaline diktaator kuskil Aafrika riigis, vaid see on sõda, mida alustas riik, mis vastutab korra eest maailmas. Venemaa on endiselt ÜRO julgeolekunõukogu üks viiest alalisest, vetoõigusega liikmest. Venemaa on riik, mis on kohustatud hoidma korda maailmas, aga antud juhul Venemaa lõhub seda.