Erisaadik: USA sanktsioonid Iraani revolutsioonikaardile jäävad alles

Iraan on nõudnud uue tuumaleppe ühe tingimusena revolutsioonikaardi (IRGC) sanktsioonidest vabastamist.

Malley ütles aga Katari pealinnas Dohas konverentsil, et IRGC jääb USA seadusega sanktsioonide alla ja Ühendriikide hinnang revolutsioonikaardile ei muutu.

Kaardivägi on sanktsiooninimekirjas sellepärast, et Iraan toetab Süüria valitsust, Jeemeni huthi mässulisi ja Liibanoni Hizbollah'd.

Diplomaatide sõnul on kõnelused 2015. aasta Iraani tuumaleppe taastamiseks lõpule jõudmas ja uus lepe võib sündida lähipäevil.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell ütles laupäeval Doha foorumil, et uue Iraani tuumaleppe sõlmimine on päevade küsimus.

«Me oleme väga lähedal, aga on veel paar lahtist küsimust,» ütles Borrell ajakirjanikele. «Ma ei saa teile öelda millal või kuidas, aga see on päevade küsimus.»