Kiiev: Venemaa võib tahta Ukrainat jagada Lõuna- ja Põhja-Korea näitel

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse ülem Kõrõlo Budanov kirjutas sotsiaalmeedias, et selline strateegia võib tuleneda Venemaa presidendi Vladimir Putini suutmatusest vallutada Kiiev ja vahetada Ukrainas valitsus.

«On põhjust arvata, et ta võib püüda kehtestada eraldusjoont meie riigi okupeeritud ja okupeerimata piirkondade vahele,» ütles Budanov viitega Putinile. «Tegelikult on see katse luua Ukrainas Lõuna- ja Põhja-Korea.»