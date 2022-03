INTERVJUU ⟩ Venemaal elav ekspert: ajateenistusse võtmisest saab minireferendum Vene armee suhtes

Kuidas paistab praegune olukord Ukraina sõjas Venemaal elavale analüütikule, kes tegeleb peamiselt militaarteemaga?

See on moraalne katastroof selle tõttu, mida teevad Vene lendurid, kes hävitavad Ukraina linnu. See on teadlik terroritaktika. Teadlik sellepärast, et Vene armeel pole luuresatelliite. Nad ei suuda reaalajas näha, kus asuvad Ukraina väed. Kuid nad teavad linnade plaane, kus mis asub, kus asuvad koolid, haiglad, tehased. See terror on seletatav Vene nõrkusega, kuid see ei tähenda, et see oleks selle võrra vähem terror.