ÜLEVAADE ⟩ Ukraina vägede vastupealetungi saadab mõõdukas edu

Ukraina vägede vastupealetungi käigus vabastati laupäeval Sumõ oblastis Trostianets, mis oli üks esimesi Vene vägede kätte langenud linnu. See on osa käimasolevast vastupealetungist, mida Ukraina väed on alustanud nii lõunas, idas kui ka Kiievi lähistel. Samal ajal on Vene armee aga teatanud, et edaspidi keskendutakse Donbassi piirkonna «vabastamise» lõpuleviimisele.