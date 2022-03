Zelenskõi intervjuus Vene meediale: see pole ainult sõda, see on palju hullem

«Täna, selle kuu jooksul, on toimunud globaalne, ajalooline, kultuuriline lõhenemine. Globaalne. See pole ainult sõda. Arvan, et see kõik on palju hullem,» ütles Zelenskõi.

Ta märkis, et ehkki mingi osa venemaalastest saab toimuvast adekvaatselt aru, tekitab suurt pettumust tõsiasi, et valdav enamik toetab erinevatel põhjustel Venemaa alustatud sõda.

«Kui ma ei taha (toimuvast aru saada), siis ma ei taha. Mul on lihtsam toetada võimul olevat režiimi. Ja ma leian, et see on see kõige suurem pettumus, mis aset leidis. Pettumus, mis kasvas üle rahvaste vihkamiseks,» sõnas Ukraina president.

Zelenskõi sõnul pole temal retsepti, kuidas oleks võimalik kahe rahva vahele nüüd lepitust tuua ja kas seda üldse on enam võimalik teha.

Riigipea rõhutas, et möödub veel mõni kuu ja siis on sõda põhjustanud juba igale Ukraina perekonnale mingi kaotuse: keegi on tapetud, minema viidud, lapsele on tekitatud trauma, keegi on kodumaalt lahkunud…

Zelenskõi ei soovinud küll võrrelda Vene okupatsiooni natside omaga, kuid tõdes, et praegused okupandid tegutsevad karmimalt ja intensiivsemalt. Kui varem mõtles vallutaja, et keegi peab tema pesu pesema ja talle toitu valmistama, siis nüüd on kõik teisiti. «Siin astutakse sisse ja kui kohalik võim või veel keegi pole rahul, koristatakse kohalik võim ära; inimesed hakkavad seal midagi karjuma – põletatakse kõik maha.»