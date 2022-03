Raport: Nemtsovi jälitanud agent on seotud FSB poliitmõrvade rühmaga

​Mainekas uuriva ajakirjanduse portaal Bellingcat, Briti rahvusringhääling BBC ja Riias baseeruv ning Vene sõltumatu portaal The Insider, mis on Venemaal keelustatud kui «välisagent,» kirjutasid oma raportis, et Nemtsovi jälitati 13 reisil enne tema mõrva 2015. aastal veebruaris.