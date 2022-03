Bideni valitsus tahab ameerika ülirikkaid maksustada erimaksuga

Sarnaseid ettepanekuid arutati ka mullu eelarve-eelnõu Build Back Better (ehita uuesti paremini - i.k.) raames, millega Biden püüdis turgutada riigi sotsiaalhoolekandesüsteemi ja võidelda tõhusamalt kliimamuutuste vastu. Eelnõu on jäänud siiski toppama lahkarvamuste tõttu kongressi demokraatide seas.

«Ehkki nende kasumid on tõusnud kõrgustesse, ei ole seda teinud nende investeeringud meie majandusse: maksukärped ei nirisenud alla meie tööliste või tarbijateni,» märkis Valge Maja, lisades, et uus maksumäär on «jätkuvalt madalaim maksumäär, millega ettevõtted on pidanud silmitsi seisma pärast Teist maailmasõda, välja arvatud aastatel pärast 2017. aasta maksukärbet».