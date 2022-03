POSTIMEES TŠEHHIS ⟩ Ka Tšehhis tuntakse, et ollakse osa rindejoonest Venemaaga

Tšehhi peaministri Petr Fiala paremtsentristlik, viiest erakonnast koosnev kirju valitsus on ametis olnud üle kolme kuu, olles ametist tõuganud parempopulistist peaministri Andrej Babiši, kellele Tšehhi prokurörid esitasid 21. märtsil süüdistuse kelmuses Euroopa Liidu raha ebaseadusliku kasutamise tõttu.

Kuigi valitsuse vahetumise ajal võis meedias pealkirjadest leida küsimusi, kas Tšehhi on nüüd uue valitsusega läände pöördumas, leiavad Stulík ja Gregorová, et pealkirjad olid ülepaisutatud, sest Tšehhi on alati olnud läänemeelne – nüüd ei pea aga uus valitsus arvestama president Miloš Zemani seisukohtadega, mis võimaldab Fiala juhitud valitsusele rohkem sõna- ja tegevusvabadust.