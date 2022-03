ÜLEVAADE ⟩ Venemaa ja Ukraina delegatsioonide kohtumine Istanbulis lükkus tänaseks edasi

Vene välisminister Sergei Lavrov välistas Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kohtumise, sõnades, et küsimuse juurde võib naasta, kui pooled on kokkuleppele lähemale jõudmas ja Moskva on kõige tähtsamates küsimustes selguse saanud.

«Putin on öelnud, et ei ole kunagi keeldunud president Zelenskõiga kohtumast. Ainus, mida ta peab põhimõtteliselt tähtsaks, on see, et need kohtumised oleksid hästi ette valmistatud,» ütles Lavrov eile ajakirjanikele pärast seda, kui Zelenskõi kutsus Putinit endaga kohtuma.