KOHALIK VAADE ⟩ Ukraina sõda muudab jõuvahekordi Põhja-Aafrikas

Hispaania valitsus eesotsas peaminister Pedro Sánchezega astus hiljuti ajaloolise sammu riigi välispoliitikas, teatades, et toetab Hispaania endise koloonia Lääne-Sahara saamist autonoomseks regiooniks Maroko koosseisus. Selline on ka Rabati seisukoht.

Otsus tuli üllatusena, sest see kaldub kõrvale Madridi kindlast välispoliitilisest kursist viimasel 47 aastal, mis on järgnenud Hispaania novembris 1975 langetatud otsusele loobuda oma kolooniast Saharas. Kogu selle ajal on Madrid joondunud ÜRO resolutsiooni järgi, mille järgi tuleb leida lahendus küsimusele läbirääkimistel Maroko ja Lääne-Saharas võimu hoidva Polisario Rinde vahel. Neist viimane soovib Lääne-Sahara enesemääramisõiguse küsimuses referendumit.