Igor Taro 33. sõjapäevast: erinevatel hinnangutel tegutsevad Vene väed äärmiselt vaimuvaeselt

Venemaa okupatsioonivägede kaotused Ukraina peastaabi andmeil on järgnevad - ründajaid ligi 17000 (+400), tanke 586 (+4), soomukeid 1694 (+30), suurtükke 302 (+8), raketiheitjaid 95 (+2), õhutõrjesüsteeme 54 (+2), lennukeid 123 (+2), helikoptereid 127. Koondandmed peastaabist ei ühti eri väeliikide ja ametiisikute poolt tehtud avaldustega - nii näiteks väitis Ukraina õhuvägi, et on 27. märtsiga hävitanud neli lennukit, kuid siin on statistikas kajastunud ainult kaks. Seda on ka varem juhtunud, kui statistika on tulnud päev hiljem järgi.