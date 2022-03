Ukraina sõjast läbi raputatud Saksamaa asub sõjaväge üles ehitama

Sissetungi esimestel tundidel saatis Saksa maaväe juht Alfons Mais šokiteate, et poliitikute valikud NATO toetamiseks on äärmiselt piiratud.

Bundeswehr on «enam-vähem paljas», kirjutas ta sotsiaalvõrgustikus LinkedIn.

Bundestagi kaitsekomisjoni liige Eva Högl liidukantsleri sotsiaaldemokraatlikust parteist ütles, et viimase aastaraporti järgi on Bundeswehr muret tekitavas seisus.

1955. aastal loodud sõjavägi on riigi kokkuhoiumeetmete tõttu kokku kuivanud.

Vähem kui 30 protsenti Saksa sõjalaevadest on täielikult töökorras ning paljud hävituslennukid ei saa tegelikult lennata, kinnitas mullu detsembris tehtud raport.

Kui 1990. aastal oli Saksa armees 500 000 sõdurit, siis nüüd on neid 180 000, millest jääb sissetungi peatamiseks väheks.

Selle asemel, et kulutada raha lihtsalt uuele varustusele, leiab Högl, et muutuse saavutamiseks on kõigepealt vaja ajakohastada planeerimis- ja hankestruktuurid.