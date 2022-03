Kaitsevägi: osa Vene üksusi lahkub Kiievi alt Ida-Ukraina suunas

Tõniste sõnul on Vene pool ilmselt hinnanud, et sõjaliselt ei suudeta praegu Kiievit vallutada ning operatsiooni raskuskese liigub Ida-Ukrainasse. Sellisel juhul oleks seal Vene üksuste eesmärk Ukraina relvajõudude sissepiiramine ja purustamine ning Vene kontrollitava ala nihutamine minimaalselt Donetski ja Luhanski administratiivpiirideni.

Valgevene relvajõud tegutsevad Tõniste sõnul vastavalt viimaste nädalate mustrile ning ei ole teadaolevalt sõjategevusse sekkunud. Küll aga on teateid, et mõned Valgevene sõjaväelased on teenistusest lahkunud, et liituda Vene üksustega. Siiski on tegu üksikjuhtumitega.